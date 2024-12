Lahnsteiner Eltern entsetzt Sanierung Kita Kastanienplatz: Wohin ausweichen? 12.12.2024, 18:00 Uhr

i Aufgrund des starken Voranschreitens der Schäden an der Holzdachkonstruktion der Kita Kastanienplatz muss die Kindertagesstätte aus Sicherheitsgründen zeitnah ausgelagert werden. Tobias Lui

Ein verwegener Plan: Die Stadtverwaltung möchte die Kinder der Kita Kastanienplatz übergangsweise in Friedrichssegen unterbringen. Auf dem dortigen Sportplatz sollen in Modulbauweise 135 Kita-Plätze entstehen. Die Eltern laufen Sturm dagegen.

Die Kindertagesstätte Kastanienplatz muss in absehbarer Zeit abgerissen und neu gebaut werden: Entsprechende Pläne wurden jüngst im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Stadtplanung vorgestellt. Weil die Schäden an der Holzdachkonstruktion schon so groß sind, wird die Kita aus Sicherheitsgründen zeitnah ausgelagert.

