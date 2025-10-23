Wahrzeichen wird erneuert Sanierung des Emser Quellenturms verzögert sich 23.10.2025, 06:00 Uhr

i Noch ist der Bad Emser Quellenturm eingehüllt. Einige Arbeiten haben sich dort als aufwendiger als gedacht herausgestellt, daher verzögert sich die Sanierung bis voraussichtlich in den kommenden Sommer. Andreas Galonska

Pumpen für Thermalquellen, die Gestaltung der Hülle und eine zusätzliche Absicherung für den Sockel sind Faktoren, die die Fertigstellung des Bad Emser Quellenturms verlangsamen. Er soll voraussichtlich Mitte 2026 in neuem Glanz erstrahlen.

Eigentlich sollte der Bad Emser Quellenturm noch Ende des Jahres wieder komplett in neuem Glanz erstrahlen, aber die umfangreichen Sanierungsarbeiten dauern noch länger an. Der für den Turm zuständige Projektleiter Michael Saal von der Staatsbad Bad Ems GmbH nennt als neue Zielmarke den Sommer 2026.







Artikel teilen

Artikel teilen