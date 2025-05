Sanierung des Aarbetts in Diez geht voran

Der nächste Schritt auf dem Weg zur Aufwertung der Aar-Treppe in Diez steht bevor: Ab Mai werden die Anlandungen im Flussbett weggebaggert.

Erste Schritte zur Aufwertung der Aar-Treppe und der historischen Mauern aus dem 18. Jahrhundert zur Schaffung einer „Erlebniswelt Wasser“ zwischen Ernst-Scheuern-Platz und Marktplatz wurden bereits ergriffen: Die Aar-Treppe wurde schon vor einiger Zeit freigeschnitten. Ab Anfang Mai sollen nun nach leichten Verzögerungen im Beginn der Maßnahme die Anlandungen auf beiden Seiten des Flussbetts abgebaggert werden.

„Für die nächsten Schritte ist es wichtig zu überprüfen, wie es darunter aussieht“, sagt Stadtbürgermeisterin Annette Wick (SPD) im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir müssen wissen, ob die alten Befestigungen darunter noch vorhanden sind. Erst dann können wir über die weitere Vorgehensweise entscheiden“, so Wick. Wegen des Förderbescheids müssen die Arbeiten bis Oktober dieses Jahres abgeschlossen sein.

Sperrung der Untergasse ab Mai

Die Stadt hatte eine Förderung aus dem Leader-Programm erhalten, um die zugewucherte historische Aar-Treppe vom üppigen Pflanzenbewuchs zu befreien und in einen Erlebnisort rund um das Thema Wasser zu verwandeln. Dazu wird auf der gegenüberliegenden Flussseite ebenfalls eine Treppe angelegt.

Dass es im Mai aber tatsächlich losgeht, habe ihr die zuständige Firma zugesagt, sagt Annette Wick. Das Ordnungsamt hat vor Ort bereits die Details der vorzunehmenden Sperrung geklärt, denn für die Dauer der Baumaßnahme wie auch der gleichzeitig stattfindenden Umbau-Arbeiten an der Volksbank-Filiale am Ernst-Scheuern-Platz wird die Untergasse gesperrt. Die Dauer der Arbeiten am Geldinstitut ist bis Mitte 2026 veranschlagt.