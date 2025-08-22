Die Sanierung der L335 zwischen Braubach und Dachsenhausen zieht sich länger hin als geplant. Grund sind schwierige Bodenverhältnisse und aufwendige Felsarbeiten. Nun verschiebt sich die Fertigstellung bis Oktober.

Die Neuigkeit wird bei vielen nicht für Begeisterung sorgen: Die Sanierung der L335 zwischen Braubach und Dachsenhausen dauert länger als geplant. Wie der Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM) nun mitteilt, dauern die Bauarbeiten voraussichtlich bis Ende Oktober an. Damit verzögert sich die Fertigstellung nochmals um einen Monat.

Arbeiten starteten im Juli 2024

Bereits seit Ende Juli vergangenen Jahres wird auf dem Streckenabschnitt zwischen Braubach und Dachsenhausen gebaut. Ursprünglich war eine Bauzeit von 13 Monaten vorgesehen. Die Baumaßnahme schließt eine Lücke von knapp 2,7 Kilometern zwischen zwei bereits fertiggestellten Abschnitten. Schon in den vergangenen Monaten kristallisierte sich heraus, dass sich der Untergrund an einigen Stellen nicht so verhält wie erwartet, die Festigkeit der Böschung schwankt stark, wodurch die Planungen angepasst werden mussten und die Arbeiten aufwendiger wurden. „Trotz der Verzögerung sind wir mit dem Baufortschritt zufrieden. Es geht kontinuierlich voran“, sagt Benedikt Bauch gegenüber unserer Zeitung.

i Die Bordsteine und Rinnen an der L335 sind zur Hälfte gesetzt. Mira Zwick

Ein kurzer Blick zurück: 2014 wurde die Landesstraße auf einer Länge von knapp 1,1 Kilometern bei Dachsenhausen ausgebaut. Zwischen 2021 und 2022 folgte ein weiterer Bauabschnitt bei Braubach auf einer Länge von 1,7 Kilometern. Der letzte Bauabschnitt ist nun in vollem Gange. Dabei geht es vor allem darum, die Straße breiter auszubauen und die Kurvenradien anzupassen und damit die Strecke sicherer zu machen.

„Das Lagebild hat sich inzwischen so weit verfestigt, dass wir wirklich zuversichtlich sind, die Bauzeit zu halten.“

Benedikt Bauch, Leiter des Landesbetriebs Mobilität Diez

Zur Optimierung der Linienführung sind bislang umfangreiche Erdarbeiten erfolgt. Die bergseitigen Arbeiten am Fels waren hierbei sehr aufwendig. Die Festigkeit der Böschungen schwankte stark, sodass die durch geologische Begutachtung festgelegten Neigungen örtlich angepasst werden mussten, konkretisiert der LBM die Hintergründe. Bereiche mit lockerem Gestein mussten nachgearbeitet werden. In anderen Abschnitten war der Fels so hart, dass der Abtrag langsamer als erwartet vonstattenging. In einer Kurve steht eine kurzer, aber hoher Bereich zur Profilierung noch aus.

Was bereits geschafft ist

Die Entwässerungsanlagen sind größtenteils hergestellt, Bordsteine und Rinnen sind zur Hälfte gesetzt. Derzeit wird an den Gabionenwänden mit Rückverankerung gearbeitet. Diese dienen der Minimierung des Eingriffs in vorhandene Biotopflächen und sind bis zu vier Meter hoch. Noch im August werden die Gabionen fertiggestellt, sodass die letzten beiden Lücken des neu verlegten Schmutzwasserkanals der VG-Werke Loreley geschlossen werden können. „Unsicherheiten, die im Bereich der Gabionenwände vor Kurzem noch bestanden, konnten nun ausgeräumt werden. Weitere Unsicherheiten sind nicht mehr zu erwarten“, ist Bauch optimistisch. „Nun sind die Arbeiten so weit fortgeschritten, dass wir Ende September mit den Asphaltarbeiten beginnen.“ Derzeit wird mit dem Abschluss der Baumaßnahme ab Ende Oktober gerechnet, wie der LBM weiter mitteilt. „Das Lagebild hat sich inzwischen so weit verfestigt, dass wir wirklich zuversichtlich sind, die Bauzeit zu halten.“

Land und Verbandsgemeindewerke Loreley investieren

Das Land Rheinland-Pfalz investiert in den Lückenschluss rund 4,7 Millionen Euro. Die Baukosten für die Verbandsgemeindewerke Loreley im Zuge der Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LBM betragen rund 1,2 Millionen Euro. Die VG-Werke verlegen einen Schmutzwasserkanal, der Dachsenhausen an die Gruppenkläranlage Lahnstein-Braubach anschließt. red