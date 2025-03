Seit neun Jahren prägen Schäden und Warnbaken die L334 – doch eine Sanierung ist nicht in Sicht. Auch die L327 ist in einem schlechten Zustand. Beide Projekte fehlen im Investitionsplan. Warum die Sanierung weiter warten muss.

Seit inzwischen bald neun Jahren ist die L334 zwischen Wellmich und Dahlheim in einem schlechten Zustand. Ein Unwetter im Juni 2016 hatte verheerende Folgen für die Straße. Die Wassermassen unterspülten die Verbindungsstraße von den Höhengemeinden nach Wellmich teilweise und hinterließen große Schäden. Die Strecke musste für Instandsetzungsmaßnahmen monatelang gesperrt werden. Noch bis heute ist sie nicht abschließend und vollumfänglich saniert, an verschiedenen Abschnitten weisen unzählige Warnbaken auf Gefahrenstellen hin.

Zuletzt hatte sich Mike Weiland, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, an die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt gewandt. In ihrer Antwort erläuterte Schmitt die Hintergründe der langen Planungszeit. Die übrigen Schäden sollen laut Ministerin gemeinsam mit dem rund 3,7 Kilometer langen Ausbau der L334 erfolgen. In der Pressemitteilung der VG-Verwaltung hieß es, dass Schmitt versichert habe, „dass wenn das Baurecht absehbar sei, auch die Finanzierung der Maßnahme über das Landesstraßenbauprogramm ermöglicht werde“.

Maßnahmen sind nicht im aktuellen Landesstraßenbauprogramm berücksichtigt

MdL Matthias Lammert (CDU) wandte sich verwundert an unsere Zeitung. Denn auch er hatte sich mit einer Kleinen Anfrage an das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium gewandt. Hintergrund seiner Nachfrage war, dass die Sanierung der L334 im Bereich Wellmicher Bach nicht im Landesstraßenbauprogramm für 2025/2026 aufgeführt ist – genauso wie die Sanierung der L327 zwischen Braubach und dem Forsthaus (Abzweig Becheln). Beide Maßnahmen stehen darüber hinaus auch nicht im Investitionsplan Landesstraßen 2024–2028 berücksichtigt, die beide Ende Dezember im Rahmen der Haushaltsverabschiedung beschlossen wurden.

„Das ist ja eine Straße im Bestand, die eigentlich nur wieder in ihren ursprünglichen Zustand wiederhergestellt werden soll.“

MdL Matthias Lammert (CDU)

In das Landesstraßenbauprogramm werden Projekte aufgenommen, die mit großer Wahrscheinlichkeit umgesetzt werden, in den Landesinvestitionsplan werden Maßnahmen aufgeführt, die wahrscheinlich in diesem Zeitraum angegangen werden können, erläutert Lammert im Gespräch mit unserer Zeitung. Weder L334 noch L327 sind darin aufgeführt. Insbesondere zur L334 entlang des Wellmicher Bachs zeigt sich Lammert verwundert: „Das ist ja eine Straße im Bestand, die eigentlich nur wieder in ihren ursprünglichen Zustand wiederhergestellt werden soll.“ Daher fragte er beim Verkehrsministerium, warum die beiden Landesstraßen weder im Landesstraßenbauprogramm noch im Investitionsplan aufgenommen sind, wann mit einer Sanierung zu rechnen sei und wie hoch die Kosten für Sanierungsmaßnahmen sind.

L327 und L334 nicht im Investitionsplan 2024–2028 aufgeführt

Zur allgemeinen Einordnung schreibt Verkehrsministerin Daniela Schmitt in ihrer Antwort, Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen „nur im Rahmen der dafür zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen Ressourcen umgesetzt werden, die der Landtag [...] zur Verfügung stellt“. Basierend auf einer Erfassung, die Zustand, Verkehrsbelastung, Unfallhäufigkeiten und Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Baumaßnahmen ermittelt, hat die Landesregierung eine Prioritätenliste erstellt. Von dieser ausgehend, werde im Investitionsplan Landesstraßen festgelegt, welche Landesstraßenbaumaßnahmen mittelfristig realisiert und im Detail geplant sowie vorbereitet werden sollen, dass mit dem Bau begonnen werden kann – dies sei Grundlage der jahresbezogenen Landesstraßenbauprogramme. Wichtig sei dabei, „dass die Maßnahmen in der jeweiligen Laufzeit baulich weitergeführt, neu begonnen oder baulich vorbereitet werden können“. Doch beide Maßnahmen „konnten aufgrund der fehlenden baulichen Umsetzungswahrscheinlichkeit leider bislang weder in den Investitionsplan 2024–2028 noch in das aktuelle Landesstraßenbauprogramm aufgenommen werden“, schreibt Schmitt in ihrer Antwort. Auch eine Aussage zu Kosten der Maßnahmen sei aktuell nicht möglich.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass auch neun Jahre nach der Starkregenkatastrophe nicht absehbar ist, wann die L334 wieder in ihren Ursprungszustand gebracht wird. Zumindest bis 2028 ist sie nicht in den Plänen des Landes vorgesehen. Gleiches gilt für die L327.