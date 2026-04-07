Maßnahme muss 2028 fertig sein Sanierung der Karl-von-Ibell-Schule in Diez geht voran Till Kronsfoth 07.04.2026, 06:00 Uhr

i Die energetische Sanierung der Karl-von-Ibell-Schule in Diez war eines der Themen auf der jüngsten Sitzung des VG-Rats. Johannes Koenig (Archiv)

Das Land fördert die Sanierung der Karl-von-Ibell-Schule in Diez mit einer Übernahme von 90 Prozent der geschätzten Kosten. Doch die Zeit drängt. 2028 muss die Maßnahme abgeschlossen sein. Wie der aktuelle Sachstand ist.

Auf der jüngsten Sitzung des Rates der Verbandsgemeinde (VG) Diez wurde ein Grundsatzbeschluss zur energetischen Sanierung der Turnhalle der Karl-von-Ibell-Schule gefasst. Dieser war bereits in den Ausschüssen vorberaten worden und wurde ohne weitere Aussprache einstimmig angenommen.







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