Das Land fördert die Sanierung der Karl-von-Ibell-Schule in Diez mit einer Übernahme von 90 Prozent der geschätzten Kosten. Doch die Zeit drängt. 2028 muss die Maßnahme abgeschlossen sein. Wie der aktuelle Sachstand ist.
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Auf der jüngsten Sitzung des Rates der Verbandsgemeinde (VG) Diez wurde ein Grundsatzbeschluss zur energetischen Sanierung der Turnhalle der Karl-von-Ibell-Schule gefasst. Dieser war bereits in den Ausschüssen vorberaten worden und wurde ohne weitere Aussprache einstimmig angenommen.