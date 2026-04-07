Maßnahme muss 2028 fertig sein
Sanierung der Karl-von-Ibell-Schule in Diez geht voran
Die energetische Sanierung der Karl-von-Ibell-Schule in Diez war eines der Themen auf der jüngsten Sitzung des VG-Rats.
Die energetische Sanierung der Karl-von-Ibell-Schule in Diez war eines der Themen auf der jüngsten Sitzung des VG-Rats.
Johannes Koenig (Archiv)

Das Land fördert die Sanierung der Karl-von-Ibell-Schule in Diez mit einer Übernahme von 90 Prozent der geschätzten Kosten. Doch die Zeit drängt. 2028 muss die Maßnahme abgeschlossen sein. Wie der aktuelle Sachstand ist.

Lesezeit 2 Minuten
Auf der jüngsten Sitzung des Rates der Verbandsgemeinde (VG) Diez wurde ein Grundsatzbeschluss zur energetischen Sanierung der Turnhalle der Karl-von-Ibell-Schule gefasst. Dieser war bereits in den Ausschüssen vorberaten worden und wurde ohne weitere Aussprache einstimmig angenommen.

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