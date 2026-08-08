Nach Mängeln und Firmenwechsel Sanierung der Bahnhofstraße in Hahnstätten läuft weiter Uli Pohl 08.08.2026, 12:00 Uhr

i Seit Mai ruhen die Arbeiten in der Bahnhofstraße in Hahnstätten. Jetzt soll ein neues Unternehmen die begonnene Sanierung zum Abschluss bringen. Uli Pohl

Seit Mitte Mai tat sich nichts mehr beim Ausbau der Bahnhofstraße in Hahnstätten. Nun soll ein neues Unternehmen die Arbeiten übernehmen und die Kreisstraße neu asphaltieren.

Mal sollte es vorangehen, dann stockten die Arbeiten wieder. Seit Mitte Mai ruht der Ausbau der Bahnhofstraße in Hahnstätten. Das dort tätige Unternehmen hatte die Arbeiten eingestellt, nachdem Mängel in der Ausführung bekannt wurden. Nach langwierigen Verhandlungen scheint nun ein Ausweg aus der für Hahnstätten „unendlichen Geschichte“ möglich.







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