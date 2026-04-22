Brücke wegen Schäden gesperrt Sanierung der Bad Emser Kurbrücke wird sehr teuer Andreas Galonska 22.04.2026, 18:00 Uhr

i Vor wenigen Tagen musste die Kurbrücke in Bad Ems gesperrt werden. Zuvor ist das Bauwerk von einem Ingenieur auch von der Unterseite aus inspiziert worden, dabei wurden deutliche Mängel festgestellt. Andreas Galonska

Die Kurbrücke in Bad Ems bleibt weiter gesperrt. Die Stadt will sich um eine kurz- und eine langfristige Lösung des Problems bemühen, muss aber auf eine Freigabe durch den Bauingenieur warten. Darüber wurde nun im Bauausschuss diskutiert.

Zwischen Ernüchterung und Erschrecken schwankten die Reaktionen über den Zustand der Kurbrücke, deren Prüfbericht im Bauausschuss der Stadt vorgestellt wurde. Eine schnelle Lösung ist dabei nicht in Sicht, langfristig stehen eine umfangreiche Sanierung oder womöglich ein Neubau zur Diskussion.







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