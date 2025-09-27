DB nennt kein konkretes Datum Sanierung der Bad Emser Bahnsteighalle verspätet sich Hans-Peter Günther 27.09.2025, 12:00 Uhr

i Auf der sanierten Stützenkonstruktion des Bahnsteigdaches in Bad Ems liegen immer noch Baudielen. Anstelle des abgebrochenen Daches aus Bimsbeton sollen Metall-Trapezbleche, kaschiert durch weiße Aluplatten, zukünftig die Reisenden vor Sonne und Regen schützen. Hans-Peter Günther

Der Fahrplan der Deutschen Bahn für die Sanierung der Bahnsteighalle in Bad Ems wurde deutlich verfehlt. Die Arbeiten sollten bis April 2025 abgeschlossen sein, das verzögert sich nun – die Bahn macht noch keine Angabe wie lange.

Auf dem großen Baustellenschild vor dem Bad Emser Bahnhof kündigt seit Ende vergangenen Jahres die DB InfraGO die Grundsanierung der Bahnsteighalle und die Erneuerung des Mittelbahnsteiges an. Die Fertigstellung sollte zum April 2025 erfolgen, doch diese Frist ist seit fünf Monaten verstrichen.







