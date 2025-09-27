Der Fahrplan der Deutschen Bahn für die Sanierung der Bahnsteighalle in Bad Ems wurde deutlich verfehlt. Die Arbeiten sollten bis April 2025 abgeschlossen sein, das verzögert sich nun – die Bahn macht noch keine Angabe wie lange.
Lesezeit 2 Minuten
Auf dem großen Baustellenschild vor dem Bad Emser Bahnhof kündigt seit Ende vergangenen Jahres die DB InfraGO die Grundsanierung der Bahnsteighalle und die Erneuerung des Mittelbahnsteiges an. Die Fertigstellung sollte zum April 2025 erfolgen, doch diese Frist ist seit fünf Monaten verstrichen.