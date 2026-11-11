Reise durch Musikgeschichte
Salonorchester Zollhaus verzaubert Publikum
Der Musikverein 1898 Zolljaus e.V. bescherte dem Publikum mit dem Konzert „Musik trifft Herz & Seele“ einen unvergesslichen Tag.
Der Musikverein 1898 Zolljaus e.V. bescherte dem Publikum mit dem Konzert „Musik trifft Herz & Seele“ einen unvergesslichen Tag.
Christopher Kahl

Eine Klangreise von zarter Romantik bis mitreißendem Rhythmus: Das Salonorchester Zollhaus verzauberte das Atrium in Hahnstätten mit überraschenden Stimmungen und vertrauten Melodien. Ein Abend, der Emotionen weckte und nachklang.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Vorabend voller bekannter Melodien und schöner Erinnerungen: Das Salonorchester des Musikvereins 1898 Zollhaus hatte am vergangenen Sonntag ins Atrium der Grundschule Hahnstätten eingeladen und rund 200 Gäste begrüßt. Das Motto „Musik trifft Herz und Seele“ war mehr als eine Überschrift.
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