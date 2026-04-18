Saisonstart in Laurenburg: Die öffentlichen Kunstausstellungen in der Hauptstraße 28, der „Einfluss-Lahn“-Galerie, laden auch in diesem Frühling und Sommer zu Begegnungen und zum Austausch ein. Den Anfang macht das „Trio Naturale“.
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Der Besuch in der Galerie „Einfluss-Lahn“ in Laurenburg in der Hauptstraße 28 überrascht aufs Neue. Hier hat sich eine Gruppe von Künstlern der LahnArtists ein Domizil geschaffen, das als Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst der Künstlergruppe wunderbare Möglichkeiten bietet.