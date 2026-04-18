Öffentliche Kunstausstellungen
Saisonstart in Laurenburg in der Einfluss-Lahn-Galerie
Das Trio Naturale stellt ab Sonntag, 19. April, in Laurenburg aus. Das sind (von links): Christine Wenzel, Kathrin Mock, Renate
Das Trio Naturale stellt ab Sonntag, 19. April, in Laurenburg aus. Das sind (von links): Christine Wenzel, Kathrin Mock, Renate Kuby
Uschi Weidner

Saisonstart in Laurenburg: Die öffentlichen Kunstausstellungen in der Hauptstraße 28, der „Einfluss-Lahn“-Galerie, laden auch in diesem Frühling und Sommer zu Begegnungen und zum Austausch ein. Den Anfang macht das „Trio Naturale“.

Lesezeit 2 Minuten
Der Besuch in der Galerie „Einfluss-Lahn“ in Laurenburg in der Hauptstraße 28 überrascht aufs Neue. Hier hat sich eine Gruppe von Künstlern der LahnArtists ein Domizil geschaffen, das als Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst der Künstlergruppe wunderbare Möglichkeiten bietet.

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