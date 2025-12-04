RWZ Zollhaus: Ex-Bauernvorsitzender Zellmann in Sorge 

Ist die Schließung der RWZ in Zollhaus mehr als ein Einzelfall? Für kleine Bauernhöfe werde es schwieriger, ihre Ernte zu vermarkten, fürchtet der frühere Kreisvorsitzende des Bauern- und Winzerverbands Rhein-Lahn, Thorsten Zellmann.
Wohin mit der Ernte im Jahr 2026? Diese Frage stellen sich Landwirte aus der Region schon jetzt, denn Ende November schloss die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main AG (RWZ) ihren Standort in Zollhaus. Alternativ können Landwirte laut Pressemitteilung des Unternehmens zukünftig die Standorte Miehlen und Werschau anfahren.