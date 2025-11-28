RWZ-Schließung Zollhaus: Landwirte fordern Solidarität

Die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main AG (RWZ) schließt ihren Standort in Zollhaus. Ein Einzelfall? Keineswegs, sagt der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, Marco Weber.

n Zollhaus schließt die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main AG (RWZ) ihren Standort. Davon betroffen sind sowohl das Agrar- und Baustoffgeschäft und als auch der Raiffeisen-Markt. Diesen Schritt begründete das Unternehmen

in einer Pressemitteilung mit einem „tiefgreifenden Strukturwandel in der Landwirtschaft und zunehmenden regulatorischen Anforderungen“.