Im Marmorsaal von Bad Ems entführte Mikhail Mordvinov sein Publikum auf eine musikalische Reise von Mozart bis Grieg – virtuos, gefühlvoll und atemberaubend präzise. Ein „Weltklassik am Klavier“-Abend, der lange nachklingt.

„Weltklassik am Klavier“ ist ein Konzertformat ganz besonderer Güte. Auch Bad Ems kann sich rühmen und stolz sein, unter den zahlreichen Austragungsorten in Deutschland dabei zu sein. Schließlich ist der Austragungsort der Marmorsaal, der schon 1839 erbaut und somit der älteste Kursaal Europas ist. Der Architekt Johann Gottfried Gutensohn aus Würzburg, der lange in Rom lebte und eine Vorliebe für die Antike hatte, plante und erbaute diesen prächtigen Saal im Neo-Renaissancestil.

Am Sonntag zeigte nun in diesem prächtigen Ambiente, wo sich im 19. Jahrhundert die High Society zum Roulette, Dinner, Vergnügen und zu Konzerten traf und Komponisten wie Franz Liszt, Clara Schumann, Jenny Lind und Jacques Offenbach erfolgreich auftraten, Mikhail Mordvinov sein Können. Der 48-Jährige gilt als einer der besten russischen Pianisten seiner Generation und brachte eine außergewöhnliche Literaturauswahl mit von der Wiener Klassik über die Romantik bis hin zum 20. Jahrhundert.

Liszts Werke beeindruckend interpretiert

Dass das Klavierspiel sein Lebenselixier ist, war bereits nach den ersten Takten der Sonate Nr. 11 A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart zu erkennen. Mit enormer Leichtigkeit und technisch brillant parierte der Künstler die Tempi in den Läufen wie ein Kinderspiel. Die Ausschmückungen wie Triller, Vorschläge und Arpeggien verschmolzen geschmeidig mit dem Melodienfluss. Beim bekannten „Rondo alla turca“ ließ die exakte Deklamation das Heran- und Davontrappeln der Reiter vor dem inneren Auge lebendig werden.

Es folgten Werke des ungarischen Komponisten Franz Liszt. Dieser hatte bereits am 16. August 1841 im Marmorsaal einem begeisterten Publikum mit Werken von Chopin, Schubert, Weber und eigenen Improvisationen imponiert. Liszt beschäftigte sich mit Vorliebe mit der Bearbeitung verschiedenster Werke seiner Musikerkollegen für das Klavier. Mit den sogenannten Klaviertranskriptionen etablierte er eine neue musikalische Gattung. Nun brachte Mordvinov einige Bearbeitungen von Liszt zu Gehör aus „Lieder von Franz Schubert“. Seine Interpretationskunst war beeindruckend: Mal erzählerisch sanft dahinfließend, mal kraftvoll mit großer Virtuosität und Innigkeit beeindruckte er das Publikum.

Pianist kann den Flügel nicht nur streicheln, sondern auch fordern

Nach der Pause ging es mit Musik von Edvard Grieg weiter. Die lyrischen Stücke des norwegischen Komponisten (1843–1907) sind geprägt von volkstümlich nordischen Elementen. Die melancholische, schwermütige Stimmung im Wechsel von urtümlich klingenden, anmutigen Tanzpassagen wusste der Künstler präzise herauszuarbeiten. Dass Mordvinov den Flügel nicht nur „streicheln“ , sondern auch mächtig fordern kann, bewies er noch einmal mit Griegs Suite Nr. I op. 46. Die Musik schrieb Grieg als Schauspielmusik zum Werk von Henrik Ibsens gleichnamigem dramatischen Gedicht. Expressiv, sensibel und gleichzeitig virtuos erklangen „Morgenstimmung“ und Tanzweisen.

Dann zeigte Mordvinov mit enormem Körpereinsatz und nahezu übermenschlicher Akkuratesse sein ganzes Können: Mit dem Schlusssatz des Feenmärchens „In der Halle des Bergkönigs“ überwältigte er die Zuhörer. Lang anhaltender Applaus war dem Pianisten garantiert, und ohne Zugabe ließ ihn das Publikum nicht gehen.

Konzertreihe will Werke der Klassik erhalten

Hinter der Reihe „Weltklassik am Klavier“ verbirgt sich eine Gesellschaft, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, großartige Werke unserer klassischen Musikkultur aus Barock, Klassik bis zur Romantik dauerhaft zu erhalten. Ihr Bestreben liegt darin, dass erstklassige Klaviermusik berühmter Komponisten weit verbreitet gehört werden kann. Für die Aufführungen werden ganz besondere Orte ausgewählt, die in dreimonatigem Rhythmus bespielt werden und mit ihrem feinen Rahmen ein ganz besonderes Konzerterlebnis versprechen. Auch soll Jugendlichen der Zugang zur klassischen Musik erleichtert und begnadeten internationalen Ausnahmepianisten mit ihren Fähigkeiten zu mehr Auftrittsmöglichkeiten verhelfen.