Mehr als 120.000 Menschen, darunter viele Eltern, folgen Dianne Dela Cruz in den sozialen Medien, um mehr über Sexualität und den Umgang damit zu lernen. Die Runkelerin ist aber auch übers Internet hinaus bekannt – und schrieb nun ihr erstes Buch.

Sie ist ehrgeizig, fleißig und sprüht vor Ideen. Dianne Dela Cruz aus Runkel gehört mittlerweile zu den renommiertesten Sexualpädagoginnen in ganz Deutschland. Nachdem die 40-jährige Mutter von fünf Kindern in den 2023 und 2024 eine auf Künstlicher Intelligenz basierende Aufklärungsapp namens „BeeYou“ entwickelt hatte, stieg ihr Bekanntheitsgrad deutlich an. Auf Tiktok folgen ihr mittlerweile weit mehr als 100.000 Menschen und auch ihr Instagram-Account weist stolze 23.100 Follower auf.

Dianne Dela Cruz ist aber nicht nur im Internet bekannt. Einige TV-Sender berichteten bereits über ihre Arbeit. Zudem erhielt sie für ihren Einsatz, elterliche Aufklärung aus der Tabuzone zu holen, den „Fearless Woman Award“ der Zeitschrift Cosmopolitan, in der die Runkelerin dann auch zu sehen war. „Außerdem werde ich regelmäßig als Expertin zu sexualpädagogischen Themen interviewt“, erzählt sie gegenüber dieser Redaktion. Vorträge, Workshops, Seminare, Elternabende und Beratungen an Schulen runden den vielseitigen Arbeitsalltag der Pädagogin und Influencerin ab. Und ein Podcast ist darüber hinaus schon in Planung.

„Sexualität ist allgegenwärtig. Unsere Kinder sehen, hören und spüren mehr, als wir glauben.“

Sexualpädagogin Dianne Dela Cruz

Besonders viel Zeit hat Dianne Dela Cruz in den vergangenen Monaten aber in ein anderes Projekt gesteckt. Von Oktober 2024 bis vor einigen Wochen war sie damit beschäftigt, ein 224 Seiten dickes Buch zu schreiben. Der Titel „Hilfe, mein Kind hat f∗cken gesagt – Wie du offen und ehrlich aufklärst, bevor es andere tun“ erscheint am 10. September im Bonifatius-Verlag und bietet eine Anleitung für elterliche Sexualaufklärung im digitalen Zeitalter – praxisnah, empathisch und fundiert, heißt es in der Ankündigung zum Buch.

„Sexualität ist allgegenwärtig – auf Werbeplakaten, in Serien, auf dem Schulhof. Unsere Kinder sehen, hören und spüren mehr, als wir glauben. Dabei fehlen ihnen – und auch uns – oft die Worte“, schreibt Dela Cruz gleich am Anfang des Buches. Die Konfrontation mit sexualisierten Inhalten beginne heute früher denn je. Es sei grundsätzlich nicht entscheidend, ob Kinder mit Sexualität in Berührung kommen, sondern wann, wie und von wem sie etwas darüber erfahren, ist sich die Autorin sicher. Mit „Hilfe, mein Kind hat f∗cken gesagt“ richtet sich Dela Cruz an Mütter, Väter und Erziehende, die Orientierung suchen, wenn es darum geht, Gespräche über Körper, Grenzen, Intimität und sexuelle Begriffe kindgerecht und ehrlich zu führen. Dabei geht es nicht nur um Aufklärung im biologischen Sinne, sondern auch um Beziehungsarbeit, Gefühle, Selbstwert, Grenzachtung und um das Vertrauen, diese Themen angstfrei in den Familienalltag zu integrieren.

Den Kindern Orientierung und Sicherheit geben

Der Ratgeber hat zehn Kapitel, enthält viele Praxisbeispiele und häufige Eltern-Fragen, wie beispielsweise was getan werden sollte, wenn man das eigene Kind mit Pornografie erwischt. Zudem sind Formulierungshilfen für altersgerechte Gespräche – vom Vorschulalter bis zur Pubertät – enthalten. „Wenn wir nicht mit unseren Kindern über Sexualität sprechen, tun es andere. Genau deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Und damit wir die Sprachlosigkeit überwinden und unseren Kindern mehr geben als nur Wissen. Dazu zählt Selbstbewusstsein, Orientierung und Sicherheit“, erklärt Dianne Dela Cruz.

In dem Buch nimmt die Frau aus Runkel kein Blatt vor den Mund. Erste Fragen über den eigenen Körper und die Themen Menstruation, Masturbation sowie erste sexuelle Erfahrungen sind enthalten. Dianne Dela Cruz geht dabei dorthin, wo viele Erwachsene ausweichen. Schritt für Schritt zeigt sie, wie eine ehrliche und altersgerechte Aufklärung ohne Überforderung oder Peinlichkeit gelingen kann, so die Ankündigung.

Ursprünglich sollte Kinderbuch zum Thema Aufklärung entstehen

Und wie kam die Sexualpädagogin auf die Idee, ein Buch zu schreiben? „Ich habe vor einigen Jahren in den sozialen Medien eine starke Tabuisierung der Thematik bemerkt. Daraufhin notierte ich zunächst alles, was mich an der Aufklärungsarbeit und auch an unserem Schulsystem stört“, erinnert sich Dela Cruz. Ein Buch sollte daraus aber eigentlich nicht entstehen. Stattdessen hatte die Runkelerin ursprünglich vor, ein Kinderbuch zum Thema Aufklärung zu veröffentlichen. „Als ich dieses Konzept meiner Agentur sendete, schickte ich dann auch einfach mal meine Zeilen zur Tabuisierung mit“, so die Autorin weiter.

Letztlich habe der Verlag daraufhin großes Interesse an einem Werk zum Thema elterliche Sexualaufklärung gezeigt. Nach guten Gesprächen sei daraufhin eine Kooperation zustande gekommen. Das Kinderbuch-Vorhaben hat Dianne Dela Cruz übrigens noch nicht verworfen. „Irgendwann möchte ich auch so etwas veröffentlichen.“