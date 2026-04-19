Nach Explosion in Lederfabrik
Runkel nach Unfall bei Beuleke in Schockstarre
Etliche Einsatzkräfte, die sich in unmittelbarer Nähe des Unfallortes aufgehalten haben, müssen in das orangene Dekontaminations
Etliche Einsatzkräfte, die sich in unmittelbarer Nähe des Unfallortes aufgehalten haben, müssen in das orangene Dekontaminationszelt (links). Fotos: Peter Schäfer
Peter Schäfer

Bei einer Explosion in der Lederfabrik und Pelzgerberei Beukele kamen mehrere Menschen ums Leben. Vertreter der Stadt zeigen sich erschüttert über die Tragödie. Unterdessen gibt es mehr Informationen zu Ursache und Hergang des Unfalls. 

Lesezeit 4 Minuten
In Runkel hat sich eine Tragödie abgespielt. In der Lederfabrik und Pelzgerberei Beuleke sind bei einem Betriebsunfall drei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Hessenschau sollen sie 38, 58, 59 Jahre alt gewesen sein. Zwei weitere Mitarbeiter der Firma befinden sich laut der Polizei nach erfolgreicher Reanimation weiterhin in einem lebensbedrohlichen Zustand.

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