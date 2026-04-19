Nach Explosion in Lederfabrik Runkel nach Unfall bei Beuleke in Schockstarre 19.04.2026, 16:00 Uhr

i Etliche Einsatzkräfte, die sich in unmittelbarer Nähe des Unfallortes aufgehalten haben, müssen in das orangene Dekontaminationszelt (links). Fotos: Peter Schäfer Peter Schäfer

Bei einer Explosion in der Lederfabrik und Pelzgerberei Beukele kamen mehrere Menschen ums Leben. Vertreter der Stadt zeigen sich erschüttert über die Tragödie. Unterdessen gibt es mehr Informationen zu Ursache und Hergang des Unfalls.

In Runkel hat sich eine Tragödie abgespielt. In der Lederfabrik und Pelzgerberei Beuleke sind bei einem Betriebsunfall drei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Hessenschau sollen sie 38, 58, 59 Jahre alt gewesen sein. Zwei weitere Mitarbeiter der Firma befinden sich laut der Polizei nach erfolgreicher Reanimation weiterhin in einem lebensbedrohlichen Zustand.







Artikel teilen

Artikel teilen