Analyse der Schlammproben Runkel: Ermittlungen nach tödlichem Unfall dauern an Tobias Ketter 10.07.2026, 06:00 Uhr

i Auf dem Gelände der Gerberei ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Sascha Ditscher/dpa

Große Anteilnahme und große Spendenbereitschaft auf der einen Seite, Ermittlungen auf der anderen: Nach dem tödlichen Arbeitsunfall in einer Gerberei in Runkel im April ist die Staatsanwaltschaft dabei, die Ursache für die toxischen Stoffe zu finden.

Die Ermittlungen nach dem tödlichen Unfall in der Gerberei Beuleke in Runkel laufen weiter. Oberstaatsanwalt Volker Bützler teilt mit, dass die Beteiligten derzeit Schlammproben aus der Unglücksgrube des Betriebes auswerten. „Wir erhoffen uns, dadurch zu erfahren, wieso sich die toxischen Stoffe dort angesammelt haben“, so Bützler.







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