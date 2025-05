Zehn Jahre ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit in Lahnstein: Dieses Jubiläum feiert die Initiative „Runder Tisch für Flüchtlinge“ am 23. und 24. Mai. Auch das Grundgesetz spielt dann eine Rolle.

Es gibt ihn seit zehn Jahren – und noch immer ist der Bedarf riesig: Die Rede ist vom „Runden Tisch für Flüchtlinge“ in Lahnstein, der am 19. Januar 2015 gegründet wurde. Den zehnten Geburststag wollen die Ehrenamtler, die sich schon so lange aufopferungsvoll in der Flüchtlingsarbeit am Rhein-Lahn-Eck engagieren, gebührend feiern: einmal mit einem Filmabend, einmal mit einer Feier. Schon beim jüngsten Café International der Initiative wurde dafür ein großes Banner gemalt, welches für die Angebote an den beiden Jubiläumstagen wirbt. Die Verantwortlichen hoffen auf eine breite Beteiligung aus der Bevölkerung.

Ein kleines Büchlein soll über die Arbeit der Inititiative informieren

Los geht es am Freitag, 23. Mai, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Niederlahnstein: Dort hat die Initiative, der knapp 100 Menschen in Lahnstein angehören, einen Film vorbereitet. „Und wenn bis dahin alle Hürden genommen wurden, wird an diesem Abend auch ein Büchlein über den Verlauf der letzten Jahre vorgestellt werden“, kündigt Bärbel Scheele an. Sie ist „Frau der ersten Stunde“ beim Runden Tisch in Lahnstein und hofft auf großes Interesse an diesen Jubiläumstagen.

In den vergangenen zehn Jahren gründeten sich aus dem Runden Tisch verschiedene Arbeitsgemeinschaften, welche den Neuankömmlingen in Lahnstein unter die Arme greifen: Ob Sprache, Hilfe bei den Ämtern, beim Erstellen von Lebensläufen und Bewerbungen, beim Ausfüllen von Formularen, Sprachunterstützung, Sportangebote, einer Fahrradwerkstatt – jeder Ehrenamtler engagiert sich genau da, wo er oder sie ihre eigenen Stärken hat. Auch diese Arbeit soll beim Jubiläum vorgestellt werden.

Auch das Grundgesetz ist Thema am 23. Mai

Für den 23. Mai ist außerdem auch eine kleine Ausstellung über das Grundgesetz geplant. Gezeigt werden dabei unter anderem Karikaturen, die sich mit der Verfassung beschäftigen. „Am 23. Mai ist schließlich Tag des Grundgesetzes – und gerade in diesen Zeiten fanden wir Organisatoren es äußerst wichtig, auch hierzu etwas vorzubereiten“, erklärt Bärbel Scheele dazu. Und so stehen am 23. Mai nicht nur die Angebote der Initiative, sondern auch die Werte des Grundgesetzes im Mittelpunkt.

Buntes Fest rund um das Gemeindehaus in Niederlahnstein

Einen Tag später, am Samstag, 24. Mai, wird dann von 14 bis 18 Uhr ein buntes Familienprogramm für die Besucher geboten. Die Feierlichkeiten werden rund um das Gemeindehaus St. Barbara im Stadtteil Niederlahnstein stattfinden – und sollen wie alle Aktionen des Runden Tisches dazu beitragen, den Austausch und das Verhältnis zwischen Einheimischen und Flüchtlingen zu verbessern. „Wir haben uns einiges einfallen lassen und würden uns sehr freuen, wenn viele Lahnsteinerinnen und Lahnsteiner mit dabei sind“, ergänzt Uwe Achhammer, der Sprecher der Initiative.