Großer Andrang Rund 1000 Teilnehmer starten beim Diezer Stadtlauf René Weiss 28.09.2026, 15:00 Uhr

i Beim Stadtlauf in Diez war ordentlich etwas los. Das Alter der Teilnehmer erstreckte sich von Jung bis Alt. René Weiss

Er ist einer der größten Volksläufe in ganz Rheinland-Pfalz: der Stadtlauf in Diez. Auch in diesem Jahr war bei der Veranstaltung in der Grafenstadt wieder einiges los – und zwar so viel wie nie zuvor.

Der Diezer Stadtlauf wächst und wächst, und das nicht nur mit den erneut rund 1000 Teilnehmern von den Bambini bis zu den Mittachtziger-Senioren. Sie waren auf den Strecken mit dem Zielbereich am Marktplatz sowie auf Passagen durch die Innen- und Altstadt und an der Lahn unterwegs.







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