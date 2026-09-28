Großer Andrang
Rund 1000 Teilnehmer starten beim Diezer Stadtlauf
Beim Stadtlauf in Diez war ordentlich etwas los. Das Alter der Teilnehmer erstreckte sich von Jung bis Alt.
Beim Stadtlauf in Diez war ordentlich etwas los. Das Alter der Teilnehmer erstreckte sich von Jung bis Alt.
René Weiss

Er ist einer der größten Volksläufe in ganz Rheinland-Pfalz: der Stadtlauf in Diez. Auch in diesem Jahr war bei der Veranstaltung in der Grafenstadt wieder einiges los – und zwar so viel wie nie zuvor.

Lesezeit 1 Minute
Der Diezer Stadtlauf wächst und wächst, und das nicht nur mit den erneut rund 1000 Teilnehmern von den Bambini bis zu den Mittachtziger-Senioren. Sie waren auf den Strecken mit dem Zielbereich am Marktplatz sowie auf Passagen durch die Innen- und Altstadt und an der Lahn unterwegs.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungSport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren