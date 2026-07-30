Erste Rückmeldungen vom Handel Ruinieren Hitzerekorde die Ernte im Rhein-Lahn-Kreis? Johannes Koenig 30.07.2026, 21:00 Uhr

i In manchen Teilen des Rhein-Lahn-Kreises und des Westerwaldes sind die Mähdrescher noch unterwegs. Aber der Großteil der Ernte ist inzwischen abgeschlossen. Johannes Koenig (Archiv)

Erste Ernteergebnisse sind nun bekannt. Zuvor hatten Ende Juni die Hitzerekorde für Nervosität gesorgt. Ob sich die Befürchtungen bestätigt haben, darüber geben Jürgen Burggraf (Landhandel Burggraf) und Katharina Stelzer (RWZ) Auskunft.

„Jetzt gibt es bei der Ernte eine Katastrophe.“ Das befürchtete Jürgen Burggraf vom Landhandel Burggraf in Dehrn, als im Juni rund vier Tage lang Rekordtemperaturen von bis zu 40 Grad Celsius herrschten. Denn der Hitzestress kann die Stärkeeinlagerung in den reifenden Körnern vorzeitig beenden.







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