Spenden an Zentralafrika Ruanda Stiftung unterstützt Altendiezer Partnerschule Till Kronsfoth 24.01.2026, 10:00 Uhr

i Konrad Schuler übergab bei seinem letzten Besuch in Ruanda auch Spielutensilien an die Partnerschule. Konrad Schuler

Die Probleme an der Partnerschule des Oranien-Campus in Altendiez sind vielfältig: von veralteten Plumpsklos über Bettwanzen. Konrad Schuler berichtet vom letzten Besuch in Ruanda.

Das Neujahrskonzert der Ruanda Stiftung kam Schulen in dem zentralafrikanischen Land zugute. Wir sprachen mit dem Ersten Vorsitzenden Konrad Schuler darüber, was vor Ort am dringendsten gebraucht wird. „Wir betreuen nicht nur Rambura Filles, die digitale Partnerschule des Oranien-Campus Altendiez, sondern auch andere Schulen, aber der Fokus liegt auf Rambura Filles“, sagt Konrad Schuler.







