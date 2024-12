Ruanda-Benefizkonzert in Diez sorgt für volle Kirche

Beim traditionellen Benefizkonzert für Ruanda in der Diezer Herz-Jesu-Kirche sangen Chöre diesmal für den Bau einer Bibliothek mit Labor und Computerraum in der Sekundarschule Nyiragikokora in Rambura.