Fahrten mit Sondersignalen RTW-Unfall in Diez: Was sind die Sicherheitsmaßnahmen? Johannes Koenig 24.03.2026, 12:00 Uhr

i Bei einer Kollision in Diez wurde der Rettungswagen schwer beschädigt. Hamdan (Archiv)

Glimpflich kam offenbar die Besatzung eines Rettungswagens davon, der vergangene Woche am Diezer Heckenweg verunglückte. Wie ist das DRK aber auf solche Unfälle eingestellt? Antworten dazu gibt Geschäftsführer Michael Schneider.

Vergangene Woche verunglückte ein Fahrzeug der DRK-Rettungswache Diez bei einem Einsatz: Im Heckenweg kam es zu einer Kollision mit zwei weiteren Autos. Eine Person wurde dabei laut Polizeiangaben leicht verletzt. Der Rettungswagen wiederum dürfte erst einmal ein Totalschaden sein, den durch die Wucht des Aufpralls wurde unter anderem der Motorblock freigelegt.







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