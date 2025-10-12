Mehr als 20 Majestäten kamen zum Weinfest nach Kamp-Bornhofen und verliehen der Veranstaltungen royalen Glanz. Die Höhepunkte stellten die Weinprobe für den Festwein 2025 sowie das Feuerwerk am Rheinufer dar.
So viel royalen Glanz auf einmal hat Kamp-Bornhofen bestimmt schon lange nicht mehr gesehen. Als Diana Hein und Uwe Girnstein jüngst zum Weinfest ins Hotel Rheingraf einluden, ließen sich mehr als 20 Majestäten kein zweites Mal bitten. Und es hätten noch mehr sein können: Die eine oder andere Königin kam ohne ihre zwischenzeitlich erkrankte Prinzessin oder umgekehrt.