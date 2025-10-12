Festwein 2025 gekürt Royaler Besuch beim Weinfest in Kamp-Bornhofen Ulrike Bletzer 12.10.2025, 15:00 Uhr

i Beim Weinfest in Kamp-Bornhofen trafen sich Hoheiten in unterschiedlichen Phasen ihrer Amtszeit: Während Martinimarktkönigin Lara I. aus Osterspai (rechts) ihr Amt in drei Wochen an die Nachfolgerin übergibt, amtiert Weinhex Eva I. aus Oberwesel (Mitte) noch bis April 2026, und Bienenkönigin Emilia (Iinks) wurde erst vor zwei Wochen inthronisiert. Bletzer Ulrike

Mehr als 20 Majestäten kamen zum Weinfest nach Kamp-Bornhofen und verliehen der Veranstaltungen royalen Glanz. Die Höhepunkte stellten die Weinprobe für den Festwein 2025 sowie das Feuerwerk am Rheinufer dar.

So viel royalen Glanz auf einmal hat Kamp-Bornhofen bestimmt schon lange nicht mehr gesehen. Als Diana Hein und Uwe Girnstein jüngst zum Weinfest ins Hotel Rheingraf einluden, ließen sich mehr als 20 Majestäten kein zweites Mal bitten. Und es hätten noch mehr sein können: Die eine oder andere Königin kam ohne ihre zwischenzeitlich erkrankte Prinzessin oder umgekehrt.







