„Roter Sonntag“ Altendiez: Für Notfall gerüstet sein

Der traditionelle „Rote Sonntag“ des SPD-Ortsvereins Altendiez stand diesmal ganz unter dem Motto „Präventiver Katastrophenschutz in unserer Region“. Dazu begrüßte die Ortsvereinsvorsitzende Bettina Schneider im gut gefüllten kleinen Saal der Lahnblickhalle drei auskunftsfreudige Gäste: die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde (VG) Diez Maren Busch, Landrat Jörg Denninghoff und Jasper Pommerin, Mitglied des neuen Lagezentrums Bevölkerungsschutz beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz (LfBK) in Koblenz. Im Fokus der Veranstaltung stand dabei der Stromausfall, der sogenannte „Blackout“. Pommerin fand diesen Schwerpunkt gut gewählt, da der Stromausfall bei den meisten Katastrophen Thema sei.

Bürger müssen privat vorsorgen

Nach einer kurzen Frage an das Publikum, wer denn als Erster bei einer Katastrophe helfend vor Ort sei und Antworten der Gäste wie „die Feuerwehr!“ oder „die Polizei!“, machte er klar: Die Bürger selbst sind als erste vor Ort! Als Beispiel führte er das große Erdbeben in Mexiko an, bei dem 80 Prozent der Hilfe reine Bürgerhilfe gewesen sei. Auch am Beispiel eines Stromausfalls in Berlin von 30 Stunden machte er klar, dass jeder Einzelne für solche Fälle privat vorsorgen müsse. Zumal die Blaulichtfamilie in diesen Situationen „ein stark ansteigendes Einsatzvolumen“ verzeichne und bei den Einsätzen priorisieren müsse. Pommerin empfahl zur Vorbereitung auf solche Szenarien die Informationen, die VG, Kreis und Land bereits online zur Verfügung stellten, oder auch den „Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen“ inklusive persönlicher Checkliste des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (www.bbk.bund.de).

Dieser Ratgeber gebe zum Beispiel Tipps zum Anlegen größerer Wasser- und Essensvorräte oder zu Möglichkeiten, sich nach einem Stromausfall zu informieren. „Die individuelle Vorsorge ist absolut wichtig“, erklärte Pommerin. Man denke nur an pflegebedürftige Personen, die auf Beatmungsgeräte oder elektrische Mobilität angewiesen seien. „Viele Menschen möchten sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen, verdrängen es lieber. Doch wenn man diese psychologische Sperre einmal überwunden und Vorkehrungen getroffen hat, lebt es sich anschließend deutlich entspannter“, so sein Credo.

Vieles davon wurde nach dem Ende des ‚Kalten Krieges‘ kaputtgespart und muss nun von Null wieder aufgebaut werden.

Maren Busch, Bürgermeisterin der VG Diez, zu den Anlaufstellen für Notfälle

Maren Busch ergänzte Pommerins Ausführungen dahingehend, dass es Aufgabe der VG sei, die Bürger durch breit gefächerte Informationen zur Vorsorge zu informieren, einen Krisenstab in der Verwaltung vorzuhalten und zu schulen, die Verwaltung im Katastrophenfall weiter betriebsbereit zu erhalten und über gut ausgerüstete und gut ausgebildete Feuerwehren in den Ortsgemeinden sogenannte „Leuchttürme“ und „Wärmeinseln“ als Anlaufpunkte für Notfälle aufzubauen. „Vieles davon wurde nach dem Ende des ‚Kalten Krieges‘ kaputtgespart und muss nun von Null wieder aufgebaut werden. Doch auch, wenn noch vieles im Prozess ist, sind wir zunehmend besser gewappnet“, so Busch.

Gleiches gilt für den Rhein-Lahn-Kreis: „Unsere Hauptaufgabe in einer Katastrophe ist es, die Verwaltung und den Krisenstab im Kreishaus in Bad Ems und (zum Beispiel bei Hochwasser) auf der Höhe im Lagezentrum Lollschied mit Notstrom zu versorgen, um die Rettungskräfte koordinieren und dadurch Leben retten zu können. Auch die uneingeschränkte Versorgung der Blaulichtfamilie mit Treibstoff über die beiden mit Notstrom betriebenen Tankstellen im Kreis gehört dazu“, informierte Jörg Denninghoff, der regelmäßig an den zahlreichen Katastrophenschutzübungen teilnimmt.

i Zum Thema "Präventiver Katastrophenschutz in unserer Region" im Rahmen des "Roten Sonntag" der SPD Altendiez begrüßte (von links) Ortsvereinsvorsitzende Bettina Schneider die VG-Bürgermeisterin Maren Busch, Landrat Jörg Denninghoff sowie Jasper Pommerin vom Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz. Kunz Thorsten. Kunz

In der abschließenden Fragerunde erneuerte Busch das Angebot der VG an die Ortsgemeinden, mittels Fachleuten deren Bedarf zum Beispiel für eine Sammelbestellung von Notstromaggregaten zu ermitteln. Der Landtagsabgeordnete Manuel Liguori (SPD) versprach, die am geplanten neuen Katastrophenschutzgesetz geäußerte Kritik mit nach Mainz zu nehmen. Auch die psychosoziale Notfallbetreuung wurde kurz thematisiert. Diese werde grundsätzlich über die Rettungsdienste oder die Feuerwehr im Einsatz organisiert. Sollte ein solcher Bedarf aber erst nach einer Katastrophe eintreten, müsse man sich allerdings privat an die zuständigen Stellen wenden.

Zum Abschluss machte Bettina Schneider noch auf die bevorstehende Gründungsversammlung des neuen Vereins „St. Peter hilft“ aufmerksam. Dieser soll nach den Erfahrungen der letzten Starkregenereignisse Betroffenen von Katastrophenfällen im Nachgang unbürokratisch finanzielle Unterstützung leisten. Jeder Bürger soll diesem Verein beitreten oder an ihn spenden können. Die Versammlung findet voraussichtlich am Freitag, 21. März, statt. Der Ort und die genaue Uhrzeit werden noch bekannt gegeben.