Neuer Drogeriemarkt fertig Rossmann in Nassau steht kurz vor der Eröffnung Andreas Galonska 25.07.2026, 06:00 Uhr

i Stadtbürgermeister Manuel Liguori (Mitte) freute sich mir weiteren Repräsentanten der Stadt und den Vertretern von Rossmann, Aldi und dem Architekturbüro Kunz über den neuen Rossmann-Markt, der am 15. August eröffnet werden soll. Andreas Galonska

In Nassau ist der neue Rossmann-Markt auf einem Teil des bisherigen Parkplatzes am Aldi-Markt fertig. Die Eröffnung steht bald an, nun wurde der Markt an die neuen Betreiber übergeben.

In Nassau wird der neue Rossmann-Markt schon bald eröffnet. Auf einem Teil des bisherigen Aldi-Parkplatzes ist der Laden entstanden, der am Samstag, 15. August, um 8 Uhr seine Pforten öffnen wird. Stadtbürgermeister Manuel Liguori (SPD), Vertreter von Rossmann und Aldi und des Architekturbüros Kunz freuten sich jetzt über die rasche Fertigstellung.







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