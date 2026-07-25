In Nassau ist der neue Rossmann-Markt auf einem Teil des bisherigen Parkplatzes am Aldi-Markt fertig. Die Eröffnung steht bald an, nun wurde der Markt an die neuen Betreiber übergeben.
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In Nassau wird der neue Rossmann-Markt schon bald eröffnet. Auf einem Teil des bisherigen Aldi-Parkplatzes ist der Laden entstanden, der am Samstag, 15. August, um 8 Uhr seine Pforten öffnen wird. Stadtbürgermeister Manuel Liguori (SPD), Vertreter von Rossmann und Aldi und des Architekturbüros Kunz freuten sich jetzt über die rasche Fertigstellung.