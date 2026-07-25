Neuer Drogeriemarkt fertig
Rossmann in Nassau steht kurz vor der Eröffnung 
Stadtbürgermeister Manuel Liguori (Mitte) freute sich mir weiteren Repräsentanten der Stadt und den Vertretern von Rossmann, Ald
Stadtbürgermeister Manuel Liguori (Mitte) freute sich mir weiteren Repräsentanten der Stadt und den Vertretern von Rossmann, Aldi und dem Architekturbüro Kunz über den neuen Rossmann-Markt, der am 15. August eröffnet werden soll.
Andreas Galonska

In Nassau ist der neue Rossmann-Markt auf einem Teil des bisherigen Parkplatzes am Aldi-Markt fertig. Die Eröffnung steht bald an, nun wurde der Markt an die neuen Betreiber übergeben.

Lesezeit 1 Minute
In Nassau wird der neue Rossmann-Markt schon bald eröffnet. Auf einem Teil des bisherigen Aldi-Parkplatzes ist der Laden entstanden, der am Samstag, 15. August, um 8 Uhr seine Pforten öffnen wird. Stadtbürgermeister Manuel Liguori (SPD), Vertreter von Rossmann und Aldi und des Architekturbüros Kunz freuten sich jetzt über die rasche Fertigstellung.
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