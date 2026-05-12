Für schwere Lasten RoRo-Rampe in Obernhof eingeweiht Ulrike Bletzer 12.05.2026, 10:00 Uhr

i Die RoRo-Rampe befindet sich mitten in Obernhof und ist über die L 324 ans Straßennetz angebunden. Bletzer Ulrike

Um künftig schwere Lasten auf Rädern über eine Rampe auf das entsprechende Wasserfahrzeug rollen zu können, hat Obernhof nun eine „Roll on/Roll off-Rampe“ bekommen. Diese spielt auch für die Wehre Hollerich und Kalkofen eine besondere Rolle.

Obernhof hat bestimmt schon einiges an Einweihungen erlebt, aber so eine wie diese hier garantiert noch nicht: Jüngst wurde in der Lahngemeinde eine Ro-Ro-Rampe offiziell ihrer Bestimmung übergeben. RoRo-Rampe? Hinter der Abkürzung verbirgt sich „Roll on/Roll off“ – also das Prinzip, auf dem Wasserweg zu transportierende schwere Lasten auf Rädern über eine Rampe auf das entsprechende Wasserfahrzeug zu rollen, anstatt sie im „Lift on/Lift ...







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