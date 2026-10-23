Von Braubach auf den Thron Ronja Goldmann will Mittelrhein-Weinkönigin werden Lara Kempf 23.10.2026, 12:00 Uhr

i Ronja Goldmann aus Braubach will die 56. Mittelrhein-Weinkönigin werden. Maximilian Loos

Den Mittelrhein in Deutschland und weltweit präsentieren – das ist die Aufgabe der Mittelrhein-Weinkönigin. Ronja Goldmann aus Braubach ist eine von drei Kandidatinnen für das Amt. Wer ist die junge Frau und was motiviert sie?

Wer vertritt das Weinanbaugebiet Mittelrhein im nächsten Jahr und wird Nachfolgerin von Janina Mehr? Beantwortet wird diese Frage am Freitag, 6. November, wenn die Wahl zur 56. Mittelrhein-Weinkönigin ansteht. Ronja Goldmann aus Braubach ist eine der drei Kandidatinnen, die um die Krone kämpfen.







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