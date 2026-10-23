Von Braubach auf den Thron
Ronja Goldmann will Mittelrhein-Weinkönigin werden
Ronja Goldmann aus Braubach will die 56. Mittelrhein-Weinkönigin werden.
Ronja Goldmann aus Braubach will die 56. Mittelrhein-Weinkönigin werden.
Maximilian Loos

Den Mittelrhein in Deutschland und weltweit präsentieren – das ist die Aufgabe der Mittelrhein-Weinkönigin. Ronja Goldmann aus Braubach ist eine von drei Kandidatinnen für das Amt. Wer ist die junge Frau und was motiviert sie?

Lesezeit 2 Minuten
Wer vertritt das Weinanbaugebiet Mittelrhein im nächsten Jahr und wird Nachfolgerin von Janina Mehr? Beantwortet wird diese Frage am Freitag, 6. November, wenn die Wahl zur 56. Mittelrhein-Weinkönigin ansteht. Ronja Goldmann aus Braubach ist eine der drei Kandidatinnen, die um die Krone kämpfen.
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Rhein-Lahn-ZeitungWeinbau

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