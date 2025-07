Ab nächster Woche gilt eine Einbahnstraßenregelung an der Zufahrt zum Wohngebiet Schläfer in Diez. Der Grund ist die Verlegung von Wasserrohren unterhalb der Aar. Für Abriss und Neubau der maroden Brücke fehlt allerdings noch die finale Genehmigung.

Autofahrer, Schüler, zahlreiche Fußgänger und Anwohner erleben es täglich: Die Zufahrt zum Diezer Wohngebiet Schläfer und den dortigen Schulen über die Bismarckstraße ist ein echtes Nadelöhr. Die Ursache dafür ist die marode Aarbrücke, deren Fahrbahn aus Sicherheitsgründen schon seit Jahren eingeengt ist. Nun gilt dort ab nächster Woche eine Einbahnstraßenregelung. Mit dem geplanten ungefähr 1,35 Millionen Euro teuren Brückenneubau hat die Aktion jedoch nur indirekt zu tun, die Brücke wird erst einmal nicht angerührt. Stattdessen verlegt eine von den Verbandsgemeindewerken Diez beauftragte Fachfirma Wasser- und Abwasserleitungen unter der Aarsohle. Die dazu benötigten großen blauen Rohre liegen schon in einer Nebenstraße bereit.

Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein.

Werksleiter Thorsten Lotz umreist den Zeitrahmen der Bauarbeiten.

Notwendig werden diese Querungen, weil an der maroden Brücke noch Strom- und Telekommunikationsleitungen, zwei Gasleitungen und zwei Trinkwasserleitungen hängen, erläutert Werksleiter Thorsten Lotz die Hintergründe. „Bei den Trinkwasserleitungen handelt es sich um eine Fallleitung und eine Versorgungsleitung, die die Verbindung zwischen dem Diezer Stadtgebiet und dem Bereich Schläfer herstellt“, erklärt Lotz. Die Neuplanung der Brücke an gleicher Stelle sieht einen schlanken Aufbau vor, um bei Hochwasser die größtmögliche Fläche für den Wasserdurchfluss sicherzustellen. Wenn aber an der neuen Brücke erneut unten Leitungen drangehängt werden, würde sich der Abflussquerschnitt wieder deutlich verringern. Auch die Verlegung von Rohren in Kästen oben auf der Brücke war wohl kein gangbarer Weg. „Aus diesem Grund wurde die Querung der Aar mittels Dükerung als Alternative eingehend untersucht und als sinnvollste und wirtschaftlichste Lösung herausgearbeitet“, sagt Lotz.

120.000 Euro für Rohrverlegungen unter der Aar

Bevor nun die marode Brücke abgerissen wird, werden ab nächster Woche die beiden neuen Trinkwasserleitungen mittels Spülbohrverfahren unter der Aar verlegt. Dabei wird die Aar mindestens 1,50 Meter unterhalb der Gewässersohle unterquert. „Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein“, so die Vorhersage. Knapp 120.000 Euro nehmen die VG-Werke für die Maßnahme in die Hand. Auf das Projekt aufmerksam wurde die Öffentlichkeit bereits im Frühjahr, als im Rahmen der Baustellenvorbereitung zwei gesunde Winterlinden gefällt werden mussten, weil sie den beiden Baugruben im Weg standen. Offenbar waren die Fällungen alternativlos, denn aus technischen Gründen war eine Verlegung der Gruben nicht möglich, betonten die Experten.

i Die Wasserrohre, die unter der Aar verlegt werden, stehen schon bereit. Johannes Koenig

Autofahrer müssen sich nun darauf einrichten, dass die Bismarckstraße in Fahrtrichtung von der Innenstadt in das Wohngebiet Schläfer als Einbahnstraße ausgewiesen wird. „Eine Durchfahrt in Gegenrichtung ist während dieser Zeit nicht möglich“, betont Lotz. Der aus dem Wohngebiet kommende Verkehr wird stattdessen über den Schläferweg, einen Wirtschaftsweg und die Brückenstraße in Richtung Innenstadt umgeleitet.

Genehmigung für Brückenneubau liegt noch nicht vor

Wie aber sieht es nun mit den für den Brückenneubau und die Gewässerkreuzungen notwendigen Genehmigungen aus? „Die Genehmigung für die Gewässerkreuzungen der Aar mit den Leitungen der VG-Werke wurde erteilt“, stellt die Pressesprecherin des Rhein-Lahn-Kreises, Saskia Daubach-Metz, fest. Für das Genehmigungsverfahren der Brücke sei gerade erst die Stellungnahme der Fachbehörde (SGD Nord) eingegangen, die zur abschließenden fachtechnischen Beurteilung der Unteren Wasserbehörde erforderlich sei. „Erst wenn diese Prüfung erfolgt ist, kann die wasserrechtliche Genehmigung für die Brücke erteilt werden“, betont die Pressesprecherin. „Die Untere Wasserbehörde bearbeitet den Antrag mit höchster Priorität weiter.“ Ein Vorgang, der offenbar seitens der Stadtpolitik für Stirnrunzeln sorgt, denn es hat wohl schon im Vorfeld der Bauanträge bereits umfangreiche fachliche Absprachen gegeben.