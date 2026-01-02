Kein Personalabbau Röchling in Lahnstein: Lage angespannt, aber stabil Tobias Lui 02.01.2026, 06:00 Uhr

i Baustelle in Lahnstein: Aktuell investiert die Röchling-Gruppe hier 7 Millionen Euro in den Bau eines Engineering Centers. Tobias Lui

Seit 1982 ist Röchling Lahnstein (früher „Sustaplast“) ein zentraler Standort der globalen Röchling-Gruppe, spezialisiert auf Hochleistungskunststoffe für technische Anwendungen. Doch wie lief das Jahr wirtschaftlich für einen der großen Arbeitgeber?

Seit mehr als 200 Jahren stellt die Röchling-Gruppe individuelle Kunststoffe her. Ein großer Standort der Gruppe, die weltweit rund 11.250 Mitarbeiter an mehr als 90 Standorten in 25 Ländern beschäftigt, ist Lahnstein. Nachdem der langjährige technische Geschäftsführer, Mustafa Altintas, vor einem Jahr in den Ruhestand gegangen ist, hat ein „Dreigestirn“ in Lahnstein das Sagen: Seit 1.







