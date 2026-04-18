Kultfestival in Lahnstein
Rockiger Blues und fette Beats bei Lahneck Live
Die Bluesrocker von Black River Delta stammen aus Schweden und sind für ihren rauen, von amerikanischen Südstaaten-Sounds inspir
Die Bluesrocker von Black River Delta stammen aus Schweden und sind für ihren rauen, von amerikanischen Südstaaten-Sounds inspirierten Stil bekannt.
Nicander Anders

Nicht nur Seeed und Nina Chuba haben es vorgemacht: Lahneck Live, das Kultfestival in Lahnstein, hatte oft Musiker zu Gast, die wenig später durch die Decke gegangen sind und zu Megasellern wurden. Auch in diesem Jahr gibt’s Bands mit viel Potenzial.

Lesezeit 2 Minuten
. Ende Mai werden die Oberlahnsteiner Rheinanlagen wieder zum Zielpunkt vieler Festivalfans aus der gesamten Region und darüber hinaus: Denn dann lädt die Lahnsteiner Musikszene bereits zum 37. Male zu Lahneck Live. Los geht es am Freitag, 29. Mai, Abschluss des dreitägigen Spektakels ist traditionell der Familiensonntag am 31.

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