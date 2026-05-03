Urteil am Amtsgericht Rocker beleidigt Stadtpolizisten aufs Übelste Rolf Goeckel 03.05.2026, 18:00 Uhr

i Am Amtsgericht Limburg musste sich ein 65-Jähriger wegen Beamtenbeleidigung verantworten. Fredrik von Erichsen. dpa

Mit reichlich unflätigen Wörtern belegte ein Hells-Angels-Rocker Polizeibeamte und musste sich nun vor dem Amtsgericht Limburg verantworten. Das Urteil ist ein weiterer Eintrag in das lange Vorstrafenregister des 65-Jährigen.

Wegen Beleidigung und Bedrohung hat das Amtsgericht Limburg einen 65 Jahre alten Rentner aus dem Kreis Altenkirchen zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen verurteilt. Damit folgte Richter Thomas Becker dem Antrag von Staatsanwältin Alena Fuhrmann, dem sich auch Verteidiger Franz Obst anschloss.







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