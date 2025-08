Passend zum Sommer geht Gordon Schnieder auf Tour durch Rheinland-Pfalz – den Rhein-Lahn-Kreis besuchte er am Freitag. Sein erster Stopp: das Familienunternehmen Ridder in Singhofen. In Fokus setzte er an diesem Tag vor allem den Mittelstand.

Auf meterhohen Regalen stapeln sich braune Kartons, in die die Ware verpackt ist. Das Lager der Firma Ridder ist gefüllt. Dirk Busch-Ridder, Geschäftsführer von Ridder, freut sich: Am Freitagvormittag erwartete er Besuch von Gordon Schnieder, dem Landesparteichef der CDU. Auf seiner Sommertour machte dieser nämlich gemeinsam mit weiteren Vertretern der CDU Halt im Rhein-Lahn-Kreis. Sein erster Stopp an diesem Tag war die Firma Ridder.

Das Familienunternehmen in Singhofen feierte erst im vergangenen Jahr 75 Jahre. „Wir sind dem Bad treu geblieben“, merkt Busch-Ridder an, es gehe dabei nicht um Armaturen und Waschbecken, sondern um zwei zentrale Fragen: „Wie mache ich mein Bad schöner? Und, noch wichtiger: Wie mache ich mein Bad sicherer?“. Die Produkte werden vorrangig an Bau- und Heimwerkermärkte geliefert, einen Anteil verkauft das Unternehmen aber auch über seinen Onlineshop. Busch-Ridder teilt sich mit seinem Bruder Marc Ridder die Geschäftsführung.

i In den Produktions- und Lagerhallen von Ridder lauschen die CDU-ler interessiert, was Geschäftsführer Dirk Busch-Ridder (dritter von links) über sein Unternehmen zu erzählen hat. Annika Wilhelm

Die CDU-Vertreter führte Dirk Busch-Ridder am Freitagvormittag durch die Produktions- und Lagerhallen: Im eigenen Spritzgusszentrum werden beispielsweise Dusch- und Badewanneneinlagen produziert, es gibt auch eine eigene kleine Druckerei, wo die Firma Prospekte und Verpackungsmaterial selbst druckt. Auch Nachhaltigkeit wird großgeschrieben: „Wir vernichten keine Retouren oder werfen sie weg, sondern verpacken sie neu“, erklärt Busch-Ridder.

„Mir ist wichtig, Unternehmen im Mittelstand zu besuchen und mir anzuhören, was sie so umtreibt.“

Gordon Schnieder, CDU-Landesparteichef

Die Eindrücke bestätigten Schnieder darin, weshalb er auch im Rhein-Lahn-Kreis auf Tour geht: „Mir ist wichtig, Unternehmen im Mittelstand zu besuchen und mir anzuhören, was sie so umtreibt. Sie haben mit vielen Problemen der Bürokratie oder Infrastruktur zu kämpfen.“

Im Gespräch mit dem Geschäftsführer, dessen Tochter Lara Busch-Ridder, die das Unternehmen später gerne übernehmen möchte, und auch Einkaufsleitung Lilli Reinhard fallen darunter Begriffe wie ein zu hoher Bürokratieaufwand in vielen Dingen, das Verpackungsgesetz oder aber Produktsicherheitsverordnung. Schnieder betont: „Eben solche Punkte möchte ich mitnehmen, weil es sich um keinen Einzelfall handelt. Es ist wichtig, den Wirtschaftsstandort Deutschland und vor allem den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz zu stärken.“

i Den mittelständischen Unternehmen Gehör zu schenken ist Gordon Schnieder besonders wichtig. Darum besuchte er gemeinsam mit einigen CDU-lern das Unternehmen Ridder in Singhofen. Annika Wilhelm

Harald Orthey (CDU), Mitglied des Deutschen Bundestags, bestätigt den Landesparteichef: „Der Mittelstand in Deutschland ist das Arbeitstier.“ Vor Ort zu sein, die Probleme von Unternehmern zu hören und diesen mehr Vertrauen zu schenken, sei enorm wichtig. Begleitet wurde Schnieder außerdem von Matthias Lammert (CDU), Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags. Dieser betont, dass es aufgrund all dieser Themen so wichtig war, Unternehmen wie Ridder gemeinsam zu besuchen: „Wir haben extra eine Firma ausgewählt, die etwas Besonderes ist. Ridder wird inzwischen in dritter Generation geführt, die vierte Generation steht in den Startlöchern. Eben solche Familienunternehmen machen unseren Landkreis ja auch aus.“

i Mitten in der Lagerhalle: In manchen gibt es sogar Fußbodenheizung. Annika Wilhelm

Nach dem Besuch bei Ridder führte es Schnieder zu weiteren Stationen: Unter anderem besuchten die CDU-Vertreter die Privatklinik Maharishi Ayuverda Kur in Bad Ems und den Camping Beachclub in Fachbach, am Nachmittag gab es ein Bürgergespräch in Lahnstein zur Buga 2029 und einen Ortsrundgang durch Braubach. Abends fand im Gasthaus Alt Ems die Veranstaltung „Gordon persönlich“ des CDU-Landesverbandes statt.

Dass sich Gordon Schnieder Zeit genommen hat, um den Rhein-Lahn-Kreis quasi im Schnelldurchlauf kennenzulernen, freut nicht nur die Unternehmer, sondern auch Bürgermeister und Vertreter aus der Lokalpolitik. Dazu gehören auch Oliver Krügel, Stadtbürgermeister von Bad Ems und Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands Bad Ems-Nassau, und Jens Güllering, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nastätten und Vorsitzender der CDU Kreistagsfraktion im Rhein-Lahn-Kreis, die am Freitag ebenfalls dabei waren. Güllering fasst zusammen: „Es ist wichtig, dass Gordon Schnieder die Region als solche kennenlernt und die Leute hier ihn kennenlernen.“