Zu teuer, zu aufwändig Ritterspiele Katzenelnbogen: Abschied für immer? Till Kronsfoth 09.11.2026, 17:00 Uhr

i Die Absage beschränkt sich nicht nur auf das kommende Jahr. Johannes Koenig

Klare Aussage von Katzenelnbogens Stadtbürgermeisterin Petra Popp: „Auf absehbare Zeit werden die Ritterspiele in Katzenelnbogen nicht mehr stattfinden.“ Die Gründe erläutert sie gegenüber unserer Redaktion.

Die „Catzenelnbogener Ritterspiele“ haben über viele Jahre hinweg das kulturelle und touristische Angebot der Stadt Katzenelnbogen bereichert. Zahlreiche Besucher kamen seit den ersten Ritterspielen im Jahr 2007 von nah und fern. Nun erläutert die Stadt die Gründe für das vorläufige Ende der Ritterspiele, nicht nur im kommenden Jahr, sondern auf absehbare Zeit.







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