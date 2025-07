Verliert St. Goarshausen gerade die Chance auf einen attraktiven Rheinpark zur Buga 2029? Weil der Stadtrat einen notwendigen Grundstückstausch noch nicht vollzogen hat, ist eine zentrale Frist verstrichen – mit ungewissem Ausgang für das richtungsweisende Projekt am Häusener Kran.

Das Gelände rund um den historischen Häusener Kran soll zur Bundesgartenschau 2029 in einen frei zugänglichen Park verwandelt werden – doch dafür müsste es im Besitz der Stadt St. Goarshausen sein. Das ist bislang nicht der Fall. Die Buga-Gesellschaft hatte eine klare Bedingung formuliert: Nur wenn das Areal bis zum 25. Juli 2025 im städtischen Eigentum ist, kann die weitere Planung finanziert und umgesetzt werden. Diese Frist ließ die Stadt nun verstreichen.

Derzeit im Besitz des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt

Der Häusener Kran gilt als eines der ältesten erhaltenen Verladedenkmäler am Mittelrhein – das umliegende Gelände hingegen ist in schlechtem Zustand. Die Buga wäre eine einmalige Gelegenheit, das Areal aufzuwerten. Doch derzeit gehört es noch dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein (WSA). D as WSA hatte sich dazu bereit erklärt, das Grundstück herzugeben – im Tausch gegen einen adäquaten Ersatz. Diese Fläche wurde im Rheinvorgelände in Wellmich gefunden.

Im August vergangenen Jahres hatte der Stadtrat in nicht öffentlicher Sitzung nach intensiver Beratung den Grundsatzbeschluss gefasst, dem Grundstückstausch nähertreten zu wollen und Verhandlungen mit allen Beteiligten zu verfolgen. Schon zu diesem Zeitpunkte warnte die neu gewählte Stadtbürgermeisterin Anna Maria Ledwinka: „Das Thema brennt, wir dürfen da keine weitere Zeit verlieren.“

Bürgermeisterin legte zwischenzeitlich ihr Amt nieder

Im Februar besuchten Buga-Vertreter eine Stadtratssitzung in St. Goarshausen, um – wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit – weitere offene Fragen zu beantworten. Gegenstand der Sitzung war der Grundstückstausch am Häusener Kran. „Derzeit befinden wir uns in der Vorbereitung des VGV-Verfahrens“, informierte damals die Buga-Gesellschaft auf Nachfrage. Die Vergabeverordnung (VGV) regelt die Vergabe öffentlicher Aufträge. Auch da sei die Dringlichkeit des Grundstückstauschs deutlich gemacht worden, die Planung müsse im August 2025 starten. „Es wurde dargelegt, dass eine Beauftragung der Planung mit investiven Mitteln der Buga gGmbH nur erfolgen kann, wenn sich das Grundstück [...] im Besitz der Kommune befindet.“ Seitens der damaligen Bürgermeisterin Ledwinka sei zugesichert worden, dass die Verhandlungen bis Juni/Juli abgeschlossen sein werden – im April legte Ledwinka ihr Amt nieder.

Seitens der Buga-Gesellschaft wurde im März ein Ausschreibungsverfahren zur Vergabe der Planung gestartet. Drei Planungsbüros stellten Ende Juni ihre Ideen einem Gremium mit Vertretern der Buga-Gesellschaft, der Stadt St. Goarshausen sowie der VG Loreley vor. Im Vorfeld dieses Treffens informierte die Buga-Gesellschaft über alle wichtigen Eckpunkte. Um die Planungen beauftragen zu können, „bitten wir die Stadt St. Goarshausen, uns bis zum 25.07.2025 schriftlich zu erklären, dass diese im Besitz der Fläche ,Häusener Krankgelände’ ist. Alternativ wird die Buga gGmbH gezwungen sein, das VGV-Verfahren aufzulösen [...].“

Finale Entscheidung bisher noch nicht gefallen

Trotz der Frist gibt es bisher seitens des Rates keine finale Entscheidung. Am Montag, 21. Juli, kam der St. Goarshäuser Stadtrat erneut zusammen. Wieder war das Krangelände Thema in der nicht öffentlichen Sitzung, die der Zweite Beigeordnete Harald Steil leitete. Der Erste Beigeordnete Daniel Daum, der aus beruflichen Gründen selbst nicht bei der Sitzung anwesend sein konnte, informierte im Nachgang auf Nachfrage unserer Zeitung, dass der Grundstückstausch nicht vollzogen wurde. In der Sitzung seien weitere Eckdaten für den Vertrag mit dem WSA festgelegt worden: „Vorbehaltlich dessen, dass man tauschen wird, muss klar sein, wer weiterhin welche Rechte hat“, erläuterte Daum dazu. Nun müsse die Bewertung der Grundstücke noch mal angepasst werden, was auch auf die Ausgleichszahlungen Einfluss haben könne. Solange die Verträge nicht vorliegen, könne keine Entscheidung getroffen werden: „Da lässt sich der Stadtrat sich auch nicht unter Druck setzen“, fand Daum deutliche Worte.

Ist damit das Projekt Buga-Park am Häusener Kran geplatzt? Die Buga-Gesellschaft reagierte auf Nachfrage unserer Zeitung zurückhaltend: Man befinde sich weiterhin im Austausch mit der Stadt, heißt es. Trotz der verstrichenen Frist laufe der Planungsprozess für den Park „termingerecht weiter“. Ob das Projekt Häusener Kran also noch zu retten ist, bleibt offen – ebenso wie die Frage, wie viel Zeit der Stadt dafür noch bleibt.