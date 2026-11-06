Nach Bürgerbegehren Ringlösung Lahnstein: Einigung scheint äußerst fraglich Tobias Lui 06.11.2026, 18:00 Uhr

i Den gesamten Verkehr in Richtung Braubach durch die Wilhelmstraße zu führen, könnte eine Alternative sein. Doch gerade für Schwerlastverkehr ist die Ecke zur Nordallee nicht zu bewältigen. Tobias Lui

2152 Unterschriften hat eine Bürgerinitiative für die Rückkehr zur ursprünglichen Fahrtrichtung der Adolfstraße in Lahnstein gesammelt. Völlig unklar bleibt bisher, wo in den kommenden Jahren der Verkehr in Richtung Braubach her rollen soll.

Die Ringlösung in Oberlahnstein ist ein Verkehrs- und Einbahnstraßenkonzept, welches ursprünglich als vorübergehende Maßnahme im Zuge der Sperrung der B42-Lahnbrücke eingeführt wurde. Kern ist die Drehung der Fahrtrichtung der Adolfstraße, die seitdem in Richtung Braubach führt.







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