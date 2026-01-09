Kritik an „neuem“ Busverkehr Ringlösung in Lahnstein: BI rechnet, VRM kontert Mira Zwick 09.01.2026, 15:59 Uhr

i Zurück zur alten Verkehrsführung - das wünscht sich die Bürgerinitiative „Zurück zur ursprünglichen Verkehrsführung“. Nun nimmt sie den Busverkehr in den Fokus. (Archivfoto) Tobias Lui

Mehr Buskilometer, mehr CO2, mehr Straßenschäden? Die BI kritisiert verschiedene Auswirkungen auf den Busverkehr durch die Ringlösung, der VRM kontert mit Zahlen und verweist auf Vorteile. Zwei Perspektive auf den Lahnsteiner Busverkehr.

Neues Jahr, neue Kritik der Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur ursprünglichen Verkehrsführung“ an der nicht mehr ganz so neuen Ringlösung. Diesmal nimmt die BI den Busverkehr unter die Lupe und weist auf die aus ihrer Sicht vielen negativen Auswirkungen der Ringlösung für den Busverkehr hin.







Artikel teilen

Artikel teilen