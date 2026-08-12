In den Städten, Gemeinden und Kreisen von Rheinland-Pfalz gab es bis zum Jahr 2024 insgesamt 280 Bürgerbegehren. Aus diesen gingen 145 Bürgerentscheide hervor. In Lahnstein starten Gegner der Ringslösung nun einen solchen Versuch.
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Wer dachte, der Ratsbeschluss zur Beibehaltung der Ringlösung in Oberlahnstein würde einen Schlusspunkt unter die lange Diskussion rund um die Verkehrsführung in Oberlahnstein setzen, wird eines besseren belehrt: Denn die Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur alten Verkehrsführung“ gibt sich nicht geschlagen und hat ein Bürgerbegehren gestartet.