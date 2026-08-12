Bürgerbegehren in Lahnstein Ringlösung: Bürgerinitiative setzt auf Ultima Ratio Tobias Lui 12.08.2026, 06:00 Uhr

i Seit einigen Jahren läuft der Verkehr in Richtung Braubach durch die Adolfstraße. Die Bürgerinitiative möchte dies ändern. Tobias Lui

In den Städten, Gemeinden und Kreisen von Rheinland-Pfalz gab es bis zum Jahr 2024 insgesamt 280 Bürgerbegehren. Aus diesen gingen 145 Bürgerentscheide hervor. In Lahnstein starten Gegner der Ringslösung nun einen solchen Versuch.

Wer dachte, der Ratsbeschluss zur Beibehaltung der Ringlösung in Oberlahnstein würde einen Schlusspunkt unter die lange Diskussion rund um die Verkehrsführung in Oberlahnstein setzen, wird eines besseren belehrt: Denn die Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur alten Verkehrsführung“ gibt sich nicht geschlagen und hat ein Bürgerbegehren gestartet.







Artikel teilen

Artikel teilen