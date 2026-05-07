Sie zieht sich wie ein Kaugummi durch die letzten zwei Jahre: die Diskussion über Sinn oder Unsinn der Ringlösung in Lahnstein. Und es geht weiter: Der Stadtrat hat das Thema in den Ausschuss verwiesen.
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Wer dachte, die Frage, ob die aktuelle Verkehrsführung in Oberlahnstein beibehalten wird, würde in der Mai-Sitzung des Stadtrats entschieden, lag falsch: Der Stadtrat hat den Antrag von SPD und Grünen zur „Beteiligung des Lahnsteiner Stadtrats an maßgeblichen verkehrsrechtlichen Entscheidungen“ einstimmig in den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.