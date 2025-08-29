Mit voller Absicht – alles andere erscheint extrem unglaubwürdig – wurden im Stadtgebiet von Lahnstein ein großer Baum stark beschädigt. Die Stadtverwaltung hat Anzeige erstattet, Lahnsteins Oberbürgermeister appelliert ans Gewissen des Täters. Ereignet hat sich dieser schwere Fall von Vandalismus auf dem Spielplatz am Martinsschloss in Oberlahnstein. „Unbekannte Täter haben dort die Rinde einer jungen Mehlbeere (Sorbus) ringsum abgeschält“, berichtet die Pressestelle der Stadt. Dieser Eingriff bedeute das sichere Absterben des Baumes, da durch das Entfernen der Rinde das darunterliegende lebenswichtige Cambium zerstört wird. Diese dünne Wachstumsschicht zwischen Rinde und Holz eines Baumes ist für das sekundäre Dickenwachstum verantwortlich. „Ohne diese dünne Gewebeschicht können Wasser und Nährstoffe nicht mehr transportiert werden“, erklärt die Verwaltung dazu. „Der Baum ist damit zum Tode verurteilt.“

Wer Rinde beschädigt, zerstört den Baum

Finanziell beläuft sich der Schaden auf rund 5000 Euro, man habe den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Verwaltung betont, dass Bäume weit mehr als Gestaltungselemente im öffentlichen Raum darstellen: „Sie sind Lebewesen , die das Stadtklima verbessern, Schatten spenden, Lebensraum für Tiere bieten und durch die Speicherung von Kohlendioxid einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.“ Gerade auf Spielplätzen seien die Bäume für Kinder und Familien von unschätzbarem Wert – als Schattenspender, Luftfilter und Symbol für Natur mitten in der Stadt. „Bäume leisten einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen Hitze, Lärm und Klimawandel. Wer sie zerstört, schadet nicht nur der Natur, sondern nimmt uns allen ein Stück Lebensqualität“, so Oberbürgermeister Lennart Siefert. Auf Nachfrage ergänzt der, dass mutwillige Baumattacken zum Glück Seltenheitswert in Lahnstein haben. „Aber jeder einzelne Fall tut mir persönlich weh.“ Sein Appell an den Täter: Wer die Rinde von Bäumen beschädigt, muss wissen, was er tut. Denn diese Bäume gehen dann ein.“