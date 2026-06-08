Bauarbeiten kommen gut voran
Richtfest des Jugendzentrums in der Limburger Südstadt
Der Rohbau des Jugendzentrums in der Limburger Südstadt ist erstellt.
Der Rohbau des Jugendzentrums in der Limburger Südstadt ist erstellt.
Volker Gerding

Die Bauarbeiten für den neuen Sportpark und das Jugendzentrum in Limburg kommen gut voran. Gute Nachrichten gibt es beim Richtfest auch von den Baufirmen.

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Auch am Tag des Richtfestes des Jugendzentrums an der Zeppelinstraße in der Limburger Südstadt ruht die Arbeit nicht. Nebenan, auf dem Gelände des künftigen Sportparks, gräbt ein Bagger, während im Jugendzentrum die Innenausbauten voranschreiten. Die beteiligten Baufirmen und ihre Mitarbeiter halten den Zeitplan bisher präzise ein.

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Rhein-Lahn-ZeitungBauen & Wohnen

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