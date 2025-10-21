Keine Gefahr für Braubach Rheinvertiefung: Kein höheres Hochwasserrisiko 21.10.2025, 06:00 Uhr

Hat die geplante Fahrrinnenvertiefung am Mittelrhein Auswirkungen auf die Hochwassersituation in Braubach? Dies wollte die Hochwassernotgemeinschaft vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt wissen.

Mehr Schiffsladung, die durch den Engpass Mittelrhein transportiert werden kann: Dies ist das Ziel der von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) beschlossenen Vertiefung der Fahrrinne zwischen Bingen und St. Goar. Die Abladetiefe soll in den kommenden Jahren von 1,90 Meter auf 2,10 Meter erhöht werden.







