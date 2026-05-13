Bäume sorgen für Emotionen bei den Menschen. Doch die vielen negativen Reaktionen nach einem Beschluss zur Neugestaltung des Niederlahnsteiner Rheinufers haben im Stadtrat für Kopfschütteln gesorgt.
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Der Punkt stand am Ende der Tagesordnung der jüngsten Stadtratssitzung – und hatte im Vorfeld doch für den größten Wirbel gesorgt: Die Rede ist von der Neugestaltung des Rheinufers in Niederlahnstein. Der Ausschuss hatte sich bei der Vorplanung einstimmig für Variante A und damit einen 4,5 Meter breiten, kombinierten Geh- und Radweg entschieden.