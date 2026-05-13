Stadtrat stimmt für Variante A Rheinufer Lahnstein: Es bleibt bei 81 Baumfällungen Tobias Lui 13.05.2026, 18:00 Uhr

i Die Bäume auf der rechten Seite am Niederlahnstein Rheinufer müssen in den kommenden Jahren weichen. Der Rad- und Fußweg wird erneuert. Doch es gibt zahlreiche Neupflanzungen. Tobias Lui

Bäume sorgen für Emotionen bei den Menschen. Doch die vielen negativen Reaktionen nach einem Beschluss zur Neugestaltung des Niederlahnsteiner Rheinufers haben im Stadtrat für Kopfschütteln gesorgt.

Der Punkt stand am Ende der Tagesordnung der jüngsten Stadtratssitzung – und hatte im Vorfeld doch für den größten Wirbel gesorgt: Die Rede ist von der Neugestaltung des Rheinufers in Niederlahnstein. Der Ausschuss hatte sich bei der Vorplanung einstimmig für Variante A und damit einen 4,5 Meter breiten, kombinierten Geh- und Radweg entschieden.







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