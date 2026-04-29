Kombinierter Rad- und Fußweg Rheinufer: Bäumfällungen sorgen für Shitstorm Tobias Lui 29.04.2026, 12:00 Uhr

i Die Walnussallee in Niederlahnstein ist ein echter Hingucker. Doch an vielen Stellen ist der Zustand problematisch, auch der vieler Bäume. Tobias Lui

Bäume dürfen nicht einfach ohne Weiteres gefällt werden. Neben dem Bundesnaturschutzgesetz gelten auch kommunale Baumschutzsatzungen. Werden Fällungen dann aber beschlossen, ist der Aufschrei in der Bevölkerung groß. So wie nun in Lahnstein.

Wenn Bäume gefällt werden sollen – gerade solche an exponierter Stelle –, ist der Aufschrei in der Bevölkerung zumeist sehr groß. So auch in einem aktuellen Fall aus Lahnstein: Das Rheinufer im Stadtteil Niederlahnstein wird nämlich neu gestaltet, wofür die stattliche Anzahl von 81 Walnussbäumen gefällt werden muss.







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