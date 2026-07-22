Radweg am Rhein saniert Rheinquartier: Wie geht es weiter mit dem Betriebsweg? Tobias Lui 22.07.2026, 12:00 Uhr

i Darf die Öffentlichkeit den alten Betriebsweg an der alten Max-Schwarz-Straße nutzen? Der Weg wird weiterhin von Fußgängern und Radlern genutzt. Tobias Lui

Für die einen glich es einer Schmonzette, andere fühlten sich von Stadt und Politik verraten: Vor fünf Jahren beschäftigte der Streit um die öffentliche Nutzung eines Betriebswegs im Rheinquartier die Lahnsteiner.

Lahnsteins „Torstreit“ ging über Jahre – und belastete zumindest stimmungsmäßig den Start des neuen Wohnviertels Rheinquartier in Lahnstein. Die Frage, ob die Öffentlichkeit den alten Betriebsweg auf der alten Max-Schwarz-Straße weiter nutzen darf oder nicht, erhitzte vor einigen Jahren die Gemüter.







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