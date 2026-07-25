Bald wird der frisch sanierte Rad- und Fußgängerweg am Rhein in Oberlahnstein eröffnet. Dann könnte der Betriebsweg am Rheinquartier doch eigentlich für die Öffentlichkeit dichtgemacht werden, dachte sich die CDU. Die Verwaltung denkt anders.
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Er schlängelt sich entlang des exponierten Wohngebietes Rheinquartier und wird von vielen Spaziergängern als Alternative zum Rad- und Wanderweg am Rhein genutzt: Der Betriebsweg auf der alten Max-Schwarz-Straße war lange Zeit Streitthema in Lahnstein, landete vor einigen Jahren sogar vor dem Amtsgericht.