Wohngebiet in Lahnstein
Rheinquartier: Betriebsweg bleibt geöffnet
Offen oder geschlossen? Die Stadtverwaltung möchte am Betriebsweg Rheinquartier alles so belassen, wie es ist.
Offen oder geschlossen? Die Stadtverwaltung möchte am Betriebsweg Rheinquartier alles so belassen, wie es ist.
Tobias Lui

Bald wird der frisch sanierte Rad- und Fußgängerweg am Rhein in Oberlahnstein eröffnet. Dann könnte der Betriebsweg am Rheinquartier doch eigentlich für die Öffentlichkeit dichtgemacht werden, dachte sich die CDU. Die Verwaltung denkt anders.

Lesezeit 2 Minuten
Er schlängelt sich entlang des exponierten Wohngebietes Rheinquartier und wird von vielen Spaziergängern als Alternative zum Rad- und Wanderweg am Rhein genutzt: Der Betriebsweg auf der alten Max-Schwarz-Straße war lange Zeit Streitthema in Lahnstein, landete vor einigen Jahren sogar vor dem Amtsgericht.
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