Freie Bürgerliste sieht Gefahr Rheinhöhenweg/Burgweg: Gefahren bei der Querung? Tobias Lui 07.11.2026, 06:00 Uhr

i Die Unterführung wird nicht immer genutzt, wenn man zur Bushaltestelle möchte. Was die FBL hier im Foto festgehalten hat, ist ein Alarmzeichen. Doch braucht es weitere bauliche Maßnahmen? FBL/Paul Arzheimer

Gerade im Sommer ist sie stets gut frequentiert, die Bushaltestelle an der Ecke Rheinhöhenweg/Am Burgweg. Doch braucht es neben der vorhandenen Unterführung hier noch eine weitere Überquerungshilfe?

Eine breite Straße, auf der täglich zahlreiche Fahrzeuge in beide Richtungen bei nicht gerade niedriger Geschwindigkeit vorbeifahren. Rund um die Ecke Rheinhöhenweg/Am Burgweg in Oberlahnstein ist viel los. Da sich dort auch eine rege genutzte Bushaltestelle findet, entstehen immer wieder gefährliche Situationen.







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