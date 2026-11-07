Gerade im Sommer ist sie stets gut frequentiert, die Bushaltestelle an der Ecke Rheinhöhenweg/Am Burgweg. Doch braucht es neben der vorhandenen Unterführung hier noch eine weitere Überquerungshilfe?
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Eine breite Straße, auf der täglich zahlreiche Fahrzeuge in beide Richtungen bei nicht gerade niedriger Geschwindigkeit vorbeifahren. Rund um die Ecke Rheinhöhenweg/Am Burgweg in Oberlahnstein ist viel los. Da sich dort auch eine rege genutzte Bushaltestelle findet, entstehen immer wieder gefährliche Situationen.