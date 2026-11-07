Freie Bürgerliste sieht Gefahr
Rheinhöhenweg/Burgweg: Gefahren bei der Querung?
Die Unterführung wird nicht immer genutzt, wenn man zur Bushaltestelle möchte. Was die FBL hier im Foto festgehalten hat, ist ei
Die Unterführung wird nicht immer genutzt, wenn man zur Bushaltestelle möchte. Was die FBL hier im Foto festgehalten hat, ist ein Alarmzeichen. Doch braucht es weitere bauliche Maßnahmen?
FBL/Paul Arzheimer

Gerade im Sommer ist sie stets gut frequentiert, die Bushaltestelle an der Ecke Rheinhöhenweg/Am Burgweg. Doch braucht es neben der vorhandenen Unterführung hier noch eine weitere Überquerungshilfe?

Lesezeit 2 Minuten
Eine breite Straße, auf der täglich zahlreiche Fahrzeuge in beide Richtungen bei nicht gerade niedriger Geschwindigkeit vorbeifahren. Rund um die Ecke Rheinhöhenweg/Am Burgweg in Oberlahnstein ist viel los. Da sich dort auch eine rege genutzte Bushaltestelle findet, entstehen immer wieder gefährliche Situationen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren