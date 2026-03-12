UGG finalisiert Ausbauplanung 
Rhein-Lahn: Wer übernimmt nach Glasfaser-Pleite? 
In mehreren Verbandsgemeinden im Rhein-Lahn-Kreis stockt der Glasfaserausbau noch nach der Insolvenz der Firma Phoenix Engineering.
Matthias Rietschel. dpa

Die Auswirkungen der Insolvenz der Firma Phoenix Engineering auf den Ausbau des Glasfasernetzes im Rhein-Lahn-Kreis sind immer noch spürbar. Auftraggeber UGG rechnet aber damit, in zwei bis drei Wochen mehr zu den Ausbauplänen sagen zu können.

Lesezeit 2 Minuten
Viel zu tun gibt es nach der Insolvenz der Firma Phoenix Engineering, die im vergangenen Jahr im Auftrag des Glasfaserunternehmens Unsere Grüne Glasfaser (UGG) in den Verbandsgemeinden Nastätten, Bad Ems-Nassau und Loreley Leitungen verlegt hatte.

