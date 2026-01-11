Auftraggeber UGG äußert sich Rhein-Lahn: Wer springt nach Glasfaser-Pleite ein? Johannes Koenig 11.01.2026, 12:00 Uhr

i Nach der Pleite von Phoenix Engineering ist aktuell noch offen, wer die verbliebenen Arbeiten beim Glasfaserausbau zu Ende bringt. Uwe Anspach. dpa

Wie geht es nun mit dem Glasfassausbau in den Verbandsgemeinden Bad Ems-Nassau, Nastätten und Loreley weiter, nachdem die mit der Verlegung der Leitungen beauftragte Phoenix Engineering GmbH nun auch ihren letzten Mitarbeitern gekündigt hat?

Das Ende der Glasfaserfirma Phoenix Engineering GmbH ist besiegelt: Wegen mangelnder Sanierungsperspektive hat der eingesetzte vorläufige Insolvenzverwalter auch den letzten verbliebenen Mitarbeitenden inzwischen gekündigt. Das ist das Ende eines Kapitels, das Ende September begann, als mehrere Bauarbeiter zwischenzeitlich wegen ausgebliebener Lohn- und Mietzahlungen in Koblenz auf der Straße saßen.







