Geflügel-Pest Rhein-Lahn: Welche Vogelarten sind besonders gefährdet? 04.11.2025, 06:00 Uhr

i Nicht alle Geflügel-Arten sind gleichermaßen gefährdet. Sabine Nitsch

Welche Geflügel-Arten stecken sich besonders häufig mit der Geflügel-Pest an und was geschieht mit toten Vögeln, die nicht betroffen sind? Ein Mann aus Miehlen erhielt vom Kreisveterinäramt einen Tipp, der ihn verärgerte.

„Ich kam mir veralbert vor.“ Alfred Christ aus Miehlen. Vor dieser Frage stand kürzlich auch Alfred Christ aus Miehlen. Die Geflügel-Pest (auch Vogelgrippe genannt) ist im Kreis weiter auf dem Vormarsch. Doch welche Vogelarten sind besonders gefährdet, sich anzustecken?Vor dieser Frage stand kürzlich auch Alfred Christ aus Miehlen.







